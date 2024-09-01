Пора в роддом: беременная Мария Погребняк поделилась кадрами с отдыха

Блогер Мария Погребняк, которая скоро станет мамой в четвертый раз, поделилась в личном блоге кадрами с отдыха и продемонстрировала фигуру на девятом месяце беременности. Знаменитость отправилась на природу вместе с бизнесменом Игорем Головинским, за которого недавно вышла замуж.

На днях Мария Погребняк расписалась в МФЦ со своим возлюбленным Игорем Головинским, от которого ждет ребенка. После свадьбы пара решила провести выходные в загородном отеле. Сначала блогер опубликовала в соцсети совместное фото с мужем. Однако мужчина стоял спиной к камере, поэтому его лицо снова осталось за кадром.

«С мужем на завтрак. Пока он не готов выходить в медиа-пространство», — написала Мария Погребняк.

Затем бизнесвумен поделилась видео с отдыха на речке. Мария Погребняк предстала перед камерой в бикини бронзового оттенка. Купальник подчеркнул округлившиеся формы знаменитости. Блогер высказалась о своей изменившейся фигуре.

«Наслаждаюсь последними теплыми деньками. Посмотрите, какой у меня здоровый живот, просто, он нереальный!» — отметила знаменитость.

Подписчики поддержали Марию Погребняк и решили, что ей уже пора в роддом.

«Ничего себе живот, срочно в роддом!», «Когда же Вы уже родите? Кажется, Вам точно пора», «Ничего себе размерчик. Представляю, как тяжело с таким животом», — написали пользователи Сети.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. По словам блогера, она до сих пор не знает пол будущего ребенка, но признавалась, что мечтает о дочери.

У бизнесвумен уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что беременная Мария Погребняк перед родами сменила фамилию.