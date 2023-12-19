«Пора в Москву»: Даня Милохин объявил о возвращении в Россию

Популярный тиктокер Даня Милохин высказался на тему возвращения в Россию. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

В настоящий момент блогер проживает на территории ОАЭ, где ему удается зарабатывать порядка одного миллиона рублей в месяц и проводить время с другими уехавшими из России звездами. Тем не менее артист не скрывает, что скучает по Родине и рассчитывает вернуться в Москву в обозримом будущем.

«Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь, честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки родина», - разоткровенничался Милохин.

Тиктокер добавил, что хотел бы уехать из ОАЭ уже сейчас, но боится, что его «не примут» в родной стране.

Напомним, Даня Милохин экстренно покинул Россию в сентябре текущего года после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с предложением отправить звезду в армию. При этом даже за рубежом блогер нередко сталкивается с проблемами. Так, тиктокер рассказал, что провел целую ночь в тюрьме Дубая.