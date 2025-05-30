НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 мая 2025, 10:09
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«Она не хочет быть артисткой»: Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой

Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой и похвалил ее вокальные данные.
«Она не хочет быть артисткой»: Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой

© Starface.ru

Рэпер Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой. Пару лет назад девочка уже пробовала себя на сцене, но из-за хейтеров решила не продолжать музыкальную карьеру.

В личном блоге артист признался, что ему понравилось работать с Ари. По его словам, школьница много занималась, благодаря чему ее вокальные способности стали лучше. Совместная песня отца и дочери называется «Часть меня».

«Наблюдая за успехами Ари, я, как ее папа, искренне радуюсь, как выросли ее вокальные данные. Мне очень приятно, что мой ребенок так погружается в музыку, действительно любит петь и развивается в этом направлении. Но при этом она не хочет быть артисткой!» - поделился Джиган.

Рэпер подчеркнул, что они записали больше чем просто песню. Они вложили в нее свои чувства и мысли о семье.

Напомним, что Ариела самая непубличная из всех детей Джигана и Оксаны Самойловой. Когда девочка была младше, она соглашалась на съемки фото и видео. Но в подростковом возрасте запретила матери показывать ее в личном блоге. Звездные родители учитывают личные границы Ари и не нарушают их. Сейчас она снимается только тогда, когда сама этого хочет.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что ее детей забрала полиция Дубая.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Джиган
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