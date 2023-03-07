«Бабушка волновалась»: 28-летняя Анастасия Костенко вышла на связь после новости об аварии

Совсем недавно в Сети появилась тревожная новость о том, что Анастасия Костенко попала в серьезную аварию. По информации источника, 28-летняя девушка разбилась, а ее машину «расплющило» после сильнейшего столкновения. Узнав о подобном сообщении, супруга Дмитрия Тарасова незамедлительно вышла на связь и опровергла все домыслы.

По словам Костенко, подобную статью увидели не только ее поклонники, но и родственники, вот почему бабушка Анастасии ей звонила не один раз. «Она волновалась. Не говорю уже о том, что у меня есть прабабушка, которой без трех лет 100», — пожаловалась светская львица.

Кроме того, возлюбленная Тарасова публично обратилась к главному редактору газеты и заявила о том, что ему «пора хорошенько проверить» все опубликованные материалы.

По мнению Костенко, гневная статья в ее адрес связана с тем, что автор имеет весеннее обострение «психических заболеваний». Именно поэтому знаменитость посоветовала ему не посещать социальные сети и временно отказаться от своей деятельности, которая идет «точно не на пользу России».

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