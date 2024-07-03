«На старость нет права»: Бородина спровоцировала слухи о третьей беременности

Артистка опубликовала видео в облегающем платье, вследствие чего некоторые поклонники заметили округлившийся живот и предположили, что звезда находится в положении.

«Девочки, а из вас никто обтягивающие платья такие не носил? Попробуйте, и сразу поймете, что такое расслабить живот хоть на секунду. Вы не оставляете публичным людям права быть людьми. Обычными, с человеческими изъянами, с физическими несовершенствами. На старость нет права, на недосып тоже. Вы сначала ищете изъяны из-за недовольства собой лично, а потом гнобите за фильтры и операции. Так если человек в принятии, в психологии, то он-то справится. А если нет?», - отреагировала Бородина.

Блогер добавила, что равнодушна к физическим данным людей, поскольку ценит в них другое.

Напомним, у Ксении Бородиной двое детей. 15-летняя Маруся родилась в первом браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. От второго брака с Курбаном Омаровым звезда растит восьмилетнюю дочь Теону.

Ранее Бородина назвала некоторых участников «Последнего героя» нарциссами.