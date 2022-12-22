«Не могла ходить»: Анну Нетребко экстренно госпитализировали в Париже

После начала СВО Анна Нетребко угодила в нелепую ситуацию. Певица не могла определиться со своими политическими взглядами и часто вступала в полемики с подписчиками в социальных сетях. В итоге скандальное поведение артистки заметили в зарубежных театрах, в которых она выступает большую часть времени. Ей стали отказывать в работе, и тогда Нетребко пришлось выбирать. Теперь певица колесит по миру и старается больше не ввязываться в скандалы. Однако беззаботное времяпрепровождение Анны заграницей недавно было омрачено. Она попала в больницу.

В личном блоге Нетребко рассказала, что после двух очередных спектаклей ей стало плохо, и ее госпитализировали в парижское медицинское учреждение. Там она провела шесть дней и пропустила премьеру в театре.

«Божественный ангел защитил меня своим крылом… после 6 дней в Парижской больнице с перитонитом и потерянной премьеры я спела два прекрасных спектакля и умудрилась свалиться с гриппом. Вчера я не могла ни ходить, ни говорить… Но сегодня я спела свой спектакль в Опера Бастиль… Всем спасибо за поддержку и помощь! Будьте здоровы!» - написала артистка на своей странице в социальной сети.

Ранее Анна Нетребко напугала поклонников резкой сменой имиджа.