«Пора быть счастливее!»: Алсу намекнула на радостные перемены в жизни после развода

Певица Алсу оказалась в центре внимания публики после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. Позднее артистка подтвердила связь модели Анастасии Решетовой с ее мужем, а теперь поделилась в личном блоге снимком с цитатой, явно намекающей на скорые радостные перемены в жизни после развода.

Исполнительница хита «Зимний сон» опубликовала в соцсети черно-белое фото, на котором запечатлена записка из печенья с предсказанием. Надпись на бумажке будто намекает на то, что скоро Алсу ждут изменения в лучшую сторону после разрыва с мужем.

«Небеса решили — вам пора быть счастливее!» — говорится в записке.

Пользователи Сети поддержали певицу в комментариях под постом.

«Алсу, вся страна Вам желает женского счастья! Вы обязательно будете счастливы», «Вы заслужили этого», «Все будет хорошо и правильно, на этом построен мир», «Небеса так решили. Алсу, Вы будете еще счастливее», — пишут подписчики.

Также Алсу поддержали и некоторые знаменитости. Так, продюсер Яна Рудковская оставила в комментариях под публикацией артистки сердечко.

Однако нашлись и те, кто посчитал поведение певицы игрой на публику, а некоторые снова предположили, что развод Алсу и Яна Абрамова – это лишь пиар-ход.

«Вам же не 20 лет. Почему такая уязвимая? Столько денег, дети, родители, красота — чего убиваться-то из-за этого крота?», «Почему-то мне кажется, что весь этот развод просто пиар-ход. Стоило произойти скандалу, как и песни о разлуке новые подъехали с пылу с жару, и печеньки с предсказаниями», — написали в комментариях.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года артистка подала на развод.

Ранее мы писали о том, что Алсу рассказала о своем главном желании после развода.