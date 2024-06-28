«Если ищешь, то обязательно найдешь»: Алсу рассказала о своем главном желании после развода

Певица Алсу рассказала о том, как отпраздновала день рождения и что загадала. Она призналась, что отказалась от пышного торжества, так как в этом году у нее был не юбилей.

27 июня вокалистке исполнился 41 год. Этот день рождения выдался для нее особенным, ведь впервые за много лет она была не рядом с мужем Яном Абрамовым, с которым собирается разводиться. Провела Алсу праздник довольно скромно. Пригласила только самых близких.

В беседе с mk.ru певица отметила, что в последнее время перестала мечтать о материальных подарках. Сейчас ей хочется того, что нельзя купить.

«Я хочу крепкого здоровья своим детям, родным и близким. Это мое главное желание. Песен хочу хороших, хитов хочу. Сейчас сложно найти их. Но у меня вышла очень хорошая песня на днях. Если ищешь, то обязательно найдешь», - заявила артистка.

О муже Алсу пока отказывается говорить. Напомним, что суд отложил рассмотрение бракоразводного процесса. Сообщалось, что Абрамов не теряет надежду вернуть певицу, но она настроена решительно дальше жить без него.

Ранее модель Анастасия Решетова закрыла комментарии в Сети. Ее подозревают в любовной связи с мужем Алсу.