Как у «водителя КАМАЗа»: дочь Даны Борисовой впервые заговорила о комплексах после увеличения губ

Знаменитая телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери вколоть в губы гиалуроновую кислоту. Сама девочка недавно призналась, что после косметологической процедуры ее затравили «сторонники натуральной красоты». Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на социальные сети.

Комментарии хейтеров расстроили дочку Борисовой. Она решила высказать свое недовольство в микроблоге.

«Мерзость какая. Взрослые люди. Ну что ж, спасибо за комплексы длиною в жизнь», – подчеркнула девочка.

Сейчас дочь Даны находится в подростковом возрасте и хочет экспериментировать со своей внешностью. На просьбу звездной наследницы увеличить губы Дана Борисова отреагировала положительно и даже разрешила девочке в будущем сделать ринопластику.

Только вот многие не оценили такие вмешательства во внешность в столь юном возрасте. Кто-то из пользователей Сети обвиняет во всем Борисову, а кто-то решил наброситься на ребенка и даже сравнил лицо девочки с лицом «водителя КАМАЗа». При этом сама ведущая не раз прибегала к уколам красоты и пластике.

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