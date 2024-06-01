Назвал Россию «уродиной»: раскрыто, куда пропал исполнитель хита «Фантазер»

Певец Ярослав Евдокимов, назвавший Россию «уродиной», покинул страну. Долгое время он продолжал зарабатывать на корпоративах и ностальгических мероприятиях, однако общественникам удалось добиться отмены мероприятий с оскандалившимся артистом.

Директор певца Наталья Тарабан подтвердила в беседе с Абзацем, что Евдокимов находится за границей.

«В данный момент Ярослав Александрович занимается своим здоровьем, обследуется за границей. Он не планирует никакие концерты или записи», – сообщила она, добавив, что до осени артиста точно не стоит ждать в России.

В какой стране находится Еврокимов Тарабан не уточнила. Сам исполнитель хита «Фантазер» также хранит молчание в соцсетях, хотя ранее активно вел свой блог.

Известно, что Ярослав Евдокимов родился на Украине, а в 1996 году переехал в Москву и получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что заподозренные в поддержке ВСУ барды Никитины собираются вернуться в Россию уже в июле этого года. В 2022 году они уехали в США, а на данный момент находятся в Испании.