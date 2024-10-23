«Попытался отобрать»: обвиняемый в убийстве Талькова сделал новое заявление по делу

Обвиняемый в убийстве певца Игоря Талькова заявил, что пытался отобрать у него пистолет. Валерий Шляфман раскрыл новые детали дела на следственном эксперименте. Подробности сообщает Kp.ru.

Следователи еще в декабре 1991 года выясняли, кто мог убить артиста. Под подозрением были два человека – на тот момент возлюбленный певицы Азизы Игорь Малахов и директор Талькова Валерий Шляфман. Они якобы поссорились, а конфликт перерос в перестрелку, в которой умер певец.

По версии следствия, в ходе драки Малахов достал револьвер, который в итоге оказался в руках у Шляфмана. Охранники рассказали, что ссору почти удалось урегулировать, но директор артиста пошел в гримерку и попросил «дать что-нибудь для защиты».

«Я думал, он даст мне топорик, который всегда носил с собой для защиты, а он высунул газовый пистолет. Я попытался отобрать его, но он не дал и выбежал в коридор», – пояснил Шляфман на следственном эксперименте.

Отмечается, что Тальков выстрелил несколько раз из пистолета, но механизм был неисправен или заряды оказались просрочены. Тогда певец начал бить Малахова рукояткой по голове. Прогремел выстрел, который стал смертельным для Талькова.

В материалах дела есть информация о том, что эксперты попытались составить схему расположения участников и их позы в трагический момент. Они с помощью лазера имитировали полет пули. Все указывало на то, что в роковой момент выстрелить мог только Шляфман.

Ранее мы писали о том, что свидетельница по делу Игоря Талькова заявила о странном звонке Шляфмана после убийства.