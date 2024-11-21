«Попутал берега»: юрист Катя Гордон обрушилась с критикой на певца SHAMAN

Звездный юрист Катя Гордон неоднократно попадала в скандалы с артистами из-за своих высказываний. Но адвокат до сих пор не стесняется критиковать тех, кто ей не нравится. В новом интервью правозащитница негативно высказалась о певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

По мнению Кати, Дронов перестал адекватно воспринимать окружающую реальность из-за звездной болезни. Гордон так решила после того, как Ярослав стал требовать высокие гонорары за концерт от регионов с низким бюджетом.

Добавило масла в огонь недавнее заявление SHAMAN на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. Как пояснила Гордон, исполнитель хита «Я русский» рекламировал там свой предстоящий концерт. Катя посчитала такое поведение абсолютно неуместным.

«Мне кажется, что он попутал берега! У него дичайшая звездная болезнь… Особенно после «заслуженного», — поделилась своим мнением юрист в шоу «Алена, Блин!».

Напомним, этим летом Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста. Нагрудный знак певцу вручили 7 ноября в Екатерининском зале Кремля.