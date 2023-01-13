Популярного блогера Диму Масленникова увезли в больницу в состоянии средней тяжести
Mash: российского охотника за привидениями Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали.
Фото: @dima_maslen/ Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В Москве в состоянии средней тяжести экстренно госпитализировали известного блогера Дмитрия Масленникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Доктора обнаружили у 29-летнего охотника за призраками нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия».
На данный момент Дмитрий Масленников находится в кардиологии московской клиники под наблюдением врачей. Сам он так и не вышел на связь.
Напомним, что Дмитрий Масленников – это российский видеоблогер, музыкант, автор-исполнитель, ресторатор (в прошлом), телеведущий. На видеохостинге YouTube публикует видеоролики в таких жанрах, как лайфхаки, охота за привидениями и экстрим-видео. Входит в топ-12 самых богатых блогеров Ютуба в России. По версии сайта «ЧелябинскСегодня» является одним из самых известных блогеров из Челябинской области.
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