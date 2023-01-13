Популярного блогера Диму Масленникова увезли в больницу в состоянии средней тяжести

В Москве в состоянии средней тяжести экстренно госпитализировали известного блогера Дмитрия Масленникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Доктора обнаружили у 29-летнего охотника за призраками нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия».

На данный момент Дмитрий Масленников находится в кардиологии московской клиники под наблюдением врачей. Сам он так и не вышел на связь.

Напомним, что Дмитрий Масленников – это российский видеоблогер, музыкант, автор-исполнитель, ресторатор (в прошлом), телеведущий. На видеохостинге YouTube публикует видеоролики в таких жанрах, как лайфхаки, охота за привидениями и экстрим-видео. Входит в топ-12 самых богатых блогеров Ютуба в России. По версии сайта «ЧелябинскСегодня» является одним из самых известных блогеров из Челябинской области.

Ранее мы писали о том, как Дилару Зинатуллину экстренно госпитализировали в Дубае. Бывшая супруга рэпера Моргенштерна* внезапно почувствовала себя плохо. По ее словам, настолько плохо она себя чувствует впервые в жизни.

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