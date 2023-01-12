19:19, 12 января 2023
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«Мне впервые так плохо»: Дилара Зинатуллина экстренно госпитализирована в Дубае
Бывшая супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина внезапно почувствовала себя плохо находясь в Дубае.
В своем телеграм-канале двадцатидвухлетняя Дилара опубликовала фото, которое ввергло подписчиков в шок: на изображении видно, что она лежит под капельницей в одной из городских больниц.
Зинатуллина прокомментировала фото, сообщив, что самочувствие ее, действительно, оставляет жалеть лучшего.
- Не знаю, что со мной, положили пока в больничку, взяли кровь и тест на коронавирус. Все мышцы жутко ломает, болит всё, еще и кашель буквально до слёз, - жалуется Дилара.
По словам экс-спутницы скандального рэп-исполнителя, настолько плохо она себя чувствует впервые в жизни.
- признан иноагентом в РФ.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.starhit.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: