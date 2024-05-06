Популярная российская блогерша рассказала о своем заработке на YouTube

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве – Истомина) рассказала о своем заработке на сервисе YouTube. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Смолова уточнила, что речь идет о YouTube-канале о ментальном здоровье «Справиться проще», развитием которого она занимается вместе с психологом Наташей Каданцевой.

«Мы выкладываем два выпуска в месяц. Там по три интеграции. С каждого выпуска мы зарабатываем, наверно, тысяч 300 [рублей]. Потом мы его еще напополам пилим, получается по 150 [тысяч рублей]», — призналась знаменитость.

Блогерша отметила, что наиболее прибыльным проектом для нее стал Telegram-канал, который она изначально не рассматривала как серьезный медиапродукт. Она добавила, что успех канала стал для нее неожиданным.

Напомним, Карина замужем за нападающим московского «Динамо» Федором Смоловым. Пара официально узаконила свои отношения 5 июня минувшего года. В середине ноября у звездных супругов родилась дочь.

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