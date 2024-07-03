22-летняя блогерша Юлия Гаврилина сделала пластику на лице и показала себя после изменений

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина решилась на пластику лица. Она захотела вновь переделать свой нос.

В 18 лет Юлия в первый раз легла под нож хирурга. Она признавалась, что давно хотела сделать ринопластику из-за искривления, и вопрос был только в совершеннолетии. Первое время ей было очень плохо после операции. Гаврилина даже думала о том, что зря сделала пластику. Но в итоге результатом она осталась довольна.

По какой причине блогерша решила во второй раз переделать нос, неизвестно. О хирургическом вмешательстве она сообщила поклонникам накануне, а затем вышла на связь уже после операции из больничной палаты. Подробностями Юлия пока не делится.