НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2024, 10:06
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22-летняя блогерша Юлия Гаврилина сделала пластику на лице и показала себя после изменений

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина показала себя после повторной пластики носа.
22-летняя блогерша Юлия Гаврилина сделала пластику на лице и показала себя после изменений

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина решилась на пластику лица. Она захотела вновь переделать свой нос.

В 18 лет Юлия в первый раз легла под нож хирурга. Она признавалась, что давно хотела сделать ринопластику из-за искривления, и вопрос был только в совершеннолетии. Первое время ей было очень плохо после операции. Гаврилина даже думала о том, что зря сделала пластику. Но в итоге результатом она осталась довольна.

По какой причине блогерша решила во второй раз переделать нос, неизвестно. О хирургическом вмешательстве она сообщила поклонникам накануне, а затем вышла на связь уже после операции из больничной палаты. Подробностями Юлия пока не делится.

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина сделала пластику на лице и показала себя после изменений

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На кадрах видно, что после пластики у Гаврилиной сохраняется отек. Ей предстоит реабилитация, после которой фанаты смогут увидеть измененную внешность кумира.

Напомним, что Юлия Гаврилина является бывшей девушкой блогера Дани Милохина. Они несколько раз сходились и расставались, по слухам, из-за измен тиктокера. Однако сейчас он вновь стал искать расположения экс-возлюбленной. Поклонники предполагают, что он хочет ее вернуть.

Ранее портал «Страсти» взял интервью у Юлии Гаврилиной. Читайте его на нашем сайте.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Юля Гаврилина
пластика
операция
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