Популярная российская блогерша призналась, что столкнулась с травлей из-за набранного веса

Популярная блогерша Юлия Гаврилина столкнулась с травлей в Сети из-за набранного веса. Об этом она сообщила на своем Twitch-канале.

22-летняя сетевая знаменитость ответила во время трансляции на вопрос подписчика о том, планирует ли она выпускать в ближайшее время какой-либо контент.

«Ребят, я не знаю, вы видели комментарии под моим последним роликом? Я никогда раньше не сталкивалась с буллингом в интернете по поводу своего веса», — поделилась инфлюэнсерша.

Блогерша отметила, что поправилась на три-четыре килограмма из-за съемок шоу «Звезды в Африке», которые состоялись в 2022 году. После участия в проекте девушка столкнулась с расстройством пищевого поведения.

«Я до сих пор с этим борюсь. Произошел сильный эмоциональный упадок, я начала это заедать», — уточнила девушка.

Гаврилина рассказала, что не ожидала, что подписчики начнут обращать внимание на ее приобретенный за время съемок недостаток.

«Я уже не знаю, в чем меня только не обвинили за последние месяцы. Я закрыла комментарии, потому что меня начало тошнить», — резюмировала она.

Ранее блогерша Ксения Дукалис раскрыла преимущества рождения в Москве.