Популярная рэперша разбила телефоны фанатов на концерте в Москве

Популярная российская рэперша Hofmannita (настоящее имя Анна Михеева) разбила телефоны нескольких своих фанатов во время концерта в московском клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах с мероприятия видно, как артистка выхватывает устройства из рук своих фанатов и бросает их в толпу. Одной из посетительниц гаджет попал прямо в лицо, информация о состоянии ее здоровья в настоящий момент отсутствует.

Поклонники звезды предположили, что во время концерта она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку выбивалась из трек-листа.

Примечательно, что сама рэперша в микроблоге поблагодарила зрителей за концерт и подчеркнула, что показала на прошедшем мероприятии, «кто настоящая рок-звезда».

Ранее мы писали, что певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме. Уточняется, что музыкант выбил устройство из-за того, что поклонника якобы слишком близко поднесла его.