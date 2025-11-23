«Попросят сами»: Стас Михайлов рассказал, что не готов выступать в Европе

Стас Михайлов отказался от выступлений в Европе, заявив, что его там не ждут. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец Стас Михайлов вспомнил, как любил путешествовать по Европе. Музыкант, однако, сейчас не собирается ездить в эти страны. Особенно с концертами. По словам Михайлова, ему незачем ехать туда, где его не ждут.

«С таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить. Могу, но не хочу», — рассказал он.

При этом артист уверен, что спустя некоторое время Европа будет сама приглашать артистов из России.

«Придет время, попросят сами. Еще будут просить русских, чтобы приезжали к ним. Поверьте, что так и будет. Надо до этого момента дожить. Не надо перед ними унижаться никогда», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о своей жизни.