Певец Стас Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о своей жизни

Певец Стас Михайлов снимает автобиографический фильм о своей жизни. Артист решился на это, чтобы вдохновить других собственным примером.

Подробности узнал StarHit.

По словам Михайлова, ему поступило предложение сделать фильм.

«Хочется сделать так, чтобы это была не тщеславная история, а честный рассказ. Чтобы любой человек, который живет где-то в глубиночке, понимал, что он может поднять свою пятую точку, приехать, и у него все получится. Ровно как сделал я в 20 лет», - объяснил артист.

Исполнитель отметил, что много лет назад «просто встал и поехал» - в итоге у него получилось стать знаменитым без династий и знакомых в шоу-бизнесе.

«Все кругом говорили, что у меня ничего не выйдет, но мы сделали», — вспоминает Михайлов.

В фильме он сыграет самого себя, но появится не в главной роли. Пока исполнитель роли Стаса Михайлова не утвержден.

«Надо подобрать людей, команду, чтобы режиссер понимал меня, потому что если что-то будет не так, я не смогу работать», — сказал певец.

