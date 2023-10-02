«Попросился»: актер Сергей Никоненко рассказал о живущем у него 8 месяцев Никите Михалкове

Актер Сергей Никоненко рассказал, что в его коммунальной квартире в центре Москвы 8 месяцев жил режиссер Никита Михалков. Это было, когда тот ушел от первой жены Анастасии Вертинской.

О соответствующем факте Никоненко рассказал в интервью сайту Kp.ru.

«Никита Михалков, уйдя от первой жены Анастасии Вертинской попросился переночевать пару раз, а прожил восемь месяцев…», - поделился актер.

К нему регулярно в гости приходили коллеги. Никоненко назвал среди гостей Леонида Филатова, Геннадия Матвеева, Татьяну Сидоренко. Актер жарил им картошку: товарищи съедали все, что мыть не приходилось, вспоминает артист.

Никоненко признался, что очень хотел стать театральным актером. Но его «закружило» кино. При этом он не желает, чтобы дети становились актерами. Никоненко говорит: будет отговаривать их и «обещать дорогие подарки за отказ от этой идеи».

Ранее Михалков называл качества, необходимые человеку для поступления в его академию.