Без этого нам точно не сработаться: Михалков рассказал, каким образом отбирает людей в свою академию

Режиссер Никита Михалков на открытии нового учебного года в своей Академии кинематографического и театрального искусства рассказал, как отбирает будущих слушателей. По его словам, он обращает внимание на несколько душевных качеств.

Режиссер назвал среди них самоиронию, юмор, искренность, реакцию, фантазию и бесстрашие.

«Без юмора и самоиронии нам точно не сработаться», - сказал он. Слова Михалкова привел сайт aif.ru.

Основная задача его академии – «вооружить артиста в борьбе с неталантливым режиссёром», говорит Михалков и добавляет, что таких режиссеров сейчас «очень много». По его словам, они научились снимать, но не знают, что снимать.

«А это уже дело образования, воспитания», - считает знаменитость и призывает читать книги с детства, искать свой путь и не быть похожим на других.

«Нужно иметь своё лицо», - заключил Михалков.

Ранее режиссер отреагировал на отказ актера Кирилла Кяро сниматься в его фильмах.