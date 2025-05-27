Никто не ожидал такого шага: Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала

Настя Ивлеева впервые заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. В своем Telegram-канале блогер опубликовала видео, намекнув на то, что готова забыть все обиды с певцом.

На кадрах, которыми поделилась Настя Ивлеева, видно, как депутата Фрэнсиса Скарпаледжиа, которого избрали спикером Палаты общин в Канаде, ведут к его креслу. Блогер оставила неоднозначную подпись под роликом, намекнув на готовность помириться с Филиппом Киркоровым, затаившим на нее обиду после «голой» вечеринки. Однако вполне возможно, что знаменитость решила просто пошутить, поскольку политика на видео вели к его месту под руки, а сам он будто упирался.

«В Канаде нового Спикера палаты общин ведут к его креслу председателя, или главный админ идет мириться с Киркоровым», — заявила Настя Ивлеева.

Напомним, Филипп Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Артист утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала ему запретили концертную деятельность в России. При этом блогер так и не извинилась перед певцом, а вместо этого допускала провокационные высказывания в его адрес.

«Неблагодарный человек, даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про нее вообще даже слышать не хочу», — возмущался Филипп Киркоров.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров простил Настю Ивлееву, которую называл «профурсеткой» и «мерзкой крысой» после скандала с «голой» вечеринкой.