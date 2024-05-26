«Попросили не брать кольцо»: Мария Погребняк рассказала о реакции детей на ее скорую свадьбу

20 мая бизнесвумен и блогер Мария Погребняк объявила о том, что выходит замуж спустя меньше года после развода с футболистом Павлом Погребняком. Новым избранником знаменитости стал хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский. О том, как ее дети отреагировали на новость о скорой свадьбе, блогер рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Марии Погребняк, она привыкла быть открытой со своими детьми от брака со спортсменом. Сыновья блогера знакомы с ее возлюбленным, а теперь бизнесвумен раскрыла, как они отреагировали на то, что она скоро выйдет замуж.

«Поздравили, от души порадовавшись за меня. Правда, попросили не брать на следующее шоу помолвочное кольцо», — поделилась Мария Погребняк.

Также знаменитость порассуждала в личном блоге о случаях, когда дети не могут принять нового избранника матери. Мария Погребняк отметила, что «для многих деток это тяжелое испытание», однако она призналась, что не столкнулась с подобным, поскольку ее сыновья спокойно отнеслись к ее возлюбленному.

«В моей ситуации этого не произошло, потому что я достаточно открыта, честна с детьми, и они знают, что не будут обделены вниманием, если я выйду замуж. Плюс и в том, что мои дети не ограничены в общении с отцом, и я никогда не позволяю им усомниться, что их папа лучший, что он так же сильно их любит», — пояснила блогер.

В заключение Мария Погребняк подчеркнула, что ее жених не претендует на место отца ее детей.

Напомним, бизнесвумен состояла в браке с Павлом Погребняком с 2014 по 2023 годы. У пары трое сыновей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что участница Comedy Woman Женя Искандарова поздравила Марию Погребняк с грядущей свадьбой после их конфликта на реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ.