Попросила заткнуться: российская теннисистка публично назвала своего мужа ослом на турнире в Китае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае поставила в неловкое положение своего мужа и личного тренера Сергея Демёхина.

Как сообщает Telegram-канал «Первый спорт», во время матча против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии Демёхин выкрикнул ей совет по дальнейшим действиям, однако россиянка в ответ неожиданно попросила его заткнуться и назвала ослом.

В итоге встреча продолжалась поражением Кудерметовой со счетом 1:6, 4:6.

О реакции тренера на скандальное поведение спортсменки информации нет.

При этом теннисистка неоднократно попадала в скандальные ситуации на турнирах. В сентябре она несколько раз ударила себя ракеткой по голове после поражения на турнире в Гвадалахаре. В июне на турнире в Хомбурге показала средний палец арбитру, который вынес ей предупреждение. Тогда Демёхин поблагодарил судью за наказание теннисистки.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что вскоре выйдет замуж за первую ракетку мира, 23-летнего спортсмена из Италии Янника Синнера. Она назвала сообщения в прессе неправдой и сопроводила публикацию песней Бейонсе Single Ladies.