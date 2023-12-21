Внутренний рост тревоги и небезопасный мир: чем для детей Гуфа обернутся пьяные дебоши отца в будущем
Психолог Бабкина заявила, что дети Гуфа могут вырасти очень тревожными из-за отца.
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Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, стал часто попадать в скандальные ситуации из-за проблем в личной жизни. Развод с женой Юлией привел к тому, что исполнитель стал активно преследовать бывшую супругу, поливать ее грязью в социальных сетях. При этом артист страдает от разного рода зависимостей, которые влияют на его поведение и поступки. За поведением звездного отца наблюдает подросший сын от Айзы Анохиной. А со временем повзрослеет и начнет пользоваться интернетом дочь рэпера, с чьей матерью у него возник конфликт. Как все это отразится на детях в будущем — «сайт Страсти» решил выяснить это у психолога Натальи Бабкиной.
Дети в подобных ситуациях, как разборки Гуфа с экс-супругой Юлией, являются инструментом манипуляций. При этом они учатся защищаться, все больше огораживая себя от мира. Так, по словам специалиста, отсутствие базовой потребности в безопасности приводит к внутреннему росту тревоги и понимаю, что «мир небезопасный», ведь для детей сейчас мир это папа и мама.
Отсутствие контакта с собой, их не спрашивают, чего хотят именно они. В дальнейшем это будет раскрываться как отсутствие личной опоры на себя. Чувствования чего я хочу, для выбора того пути который про меня, который будет делать меня счастливым. Ведь можно заработать все деньги мира, успешно работать, достигать огромных целей и успехов и быть глубоко несчастным.
Наталья Бабкина
Психолог, квантовый психолог, психосоматолог
Затем идет отсутствие умения строить отношения в своей личной жизни, ведь сейчас в этом возрасте прописываются поведенческие программы. Мама, папа и все, что происходит, для детей равно безусловная любовь. В данном случае отрицательное для детей это тоже равно любовь, и они будут во взрослом возрасте также искать «такую» любовь.
Кроме того, речь идет об отсутствии научения идти в свои истинные чувства и эмоции, корректно их проживать и погружаться в близость с собой и окружающими, заявила Бабкина. Ведь каждому человеку нужен человек.
Ранее юрист Анастасия Подгрудкова рассказала, при каких условиях Гуфа могут лишить прав на детей. Так, рэпер может перестать принимать участие в жизни наследников, если его признают хроническим наркоманом или алкоголиком.