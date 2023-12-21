Внутренний рост тревоги и небезопасный мир: чем для детей Гуфа обернутся пьяные дебоши отца в будущем

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, стал часто попадать в скандальные ситуации из-за проблем в личной жизни. Развод с женой Юлией привел к тому, что исполнитель стал активно преследовать бывшую супругу, поливать ее грязью в социальных сетях. При этом артист страдает от разного рода зависимостей, которые влияют на его поведение и поступки. За поведением звездного отца наблюдает подросший сын от Айзы Анохиной. А со временем повзрослеет и начнет пользоваться интернетом дочь рэпера, с чьей матерью у него возник конфликт. Как все это отразится на детях в будущем — «сайт Страсти» решил выяснить это у психолога Натальи Бабкиной.

Дети в подобных ситуациях, как разборки Гуфа с экс-супругой Юлией, являются инструментом манипуляций. При этом они учатся защищаться, все больше огораживая себя от мира. Так, по словам специалиста, отсутствие базовой потребности в безопасности приводит к внутреннему росту тревоги и понимаю, что «мир небезопасный», ведь для детей сейчас мир это папа и мама.