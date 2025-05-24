Попросила возбудить дело о клевете и ложному доносу: Екатерина Мизулина заявила в СК на Вячеслава Даванкова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, передает Telegram-канал Baza. Поводом стали высказывания депутата Госдумы РФ Владислава Даванкова.

О решении Мизулиной стало известно после общения с молодежью в Краснодаре. Один из студентов поднял тему, связанную с высказываниями Даванкова. Депутат попросил проверить действия главы Лиги относительно деятельности рэпера Паши Техника на предмет вымогательства, а также предлагал Екатерина прийти в Госдуму и отчитаться о трате 200 млн рублей из госбюджета.

Мизулина не стала подробно отвечать на вопросы, лишь заявив, что подала заявление на народного избранника в Следственный Комитет. Она намерена добиться того, что в отношении депутата возбудили уголовное дело по статьям о клевете и ложному доносу.

Ранее Мизулина ответила блогеру Гусейну Гасанову, которого заочно арестовали и объявили в розыск. Он обвинил в своих проблемах главу Лиги безопасного интернета.