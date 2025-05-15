«Меня с детского сада так не пугали»: Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной и получил ответ

Объявленный в розыск блогер-миллионник Гусейн Гасанов обвинил в своих проблемах главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. В личном блоге он пригрозил, что подаст в суд, а также призвал заблокировать Telegram-канал Мизулиной.

«Прошу руководство Телеграмма обратить внимание. Мизулина наносит вред обществу… надо заблокировать ее аккаунт», - написал Гасанов в сторис.

Он также заверил, что готов судиться с Екатериной Мизулиной после слов в его адрес.

«Держись, родная», - пригрозил Гасанов в личном блоге.

В июле 2024 года Екатерина Мизулина назвала Гасанова мошенником. 14 мая 2025 года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег. При этом сам Гасанов утверждает, что еще в 2024 году погасил задолженность перед ФНС на сумму 320 миллионов рублей.

Екатерина Мизулина ответила Гасанову после его призывов заблокировать ее Telegram-канал. Глава Лиги безопасного интернета вновь назвала блогера мошенником и скамером.

«Очень страшно. Меня с детского сада так не пугали», - с иронией отметила Екатерина.

Она также высмеяла показанные Гасановым документы об уплате налогов и отсутствии задолженности.

«Скамер Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года. Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам-проектов», - заверила Мизулина в своем Telegram-канале.

Кроме того, Екатерина опубликовала короткий видеоролик с подписью: «Доброй ночи всем мошенникам». На кадрах она запечатлела музыкальную колонку, из которой звучала песня Михаила Круга «Владимирский централ».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к Гусейну Гасанову. Блогер оплатил все долги перед ФНС в размере почти 145 млн рублей.