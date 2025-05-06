Попросила поклонников помочь: певица Валерия пострадала во время отдыха в Дубае

Певица Валерия пострадала во время отдыха в Дубае с мужем. Артистка вышла на связь в личном блоге и сообщила, что сильно обгорела на солнце.

Недавно Валерия отправилась на отдых в Дубай вместе с Иосифом Пригожиным. Исполнительница хита «Часики» снялась в отеле в полотенце без макияжа, показав негативные последствия принятия солнечных ванн. 57-летняя певица выглядела расстроенной и рассказала, что «жестко» обгорела.

«Мы жестко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе и всегда пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, такое активное солнце, что мы, чуть дольше побыв в воде, получили такой результат», — поделилась Валерия.

Артистка обратилась к поклонникам, попросив их посоветовать действенное средство. Валерия пожаловалась, что ей «не хочется долго страдать».

«Что делать? Накупила всякие кремы и мази. Кому что помогает? Мне очень нужен совет. Очень не хочется страдать долго. И вообще не хочется, чтобы кожа потом облезала. Ну а вдруг есть такое средство! Поделитесь, пожалуйста!» — высказалась певица.

Ранее сообщалось о том, что Валерия получила травму во время игры с внучкой.