Жена Джастина Бибера запретила своим родителям общаться с ее сыном

Модель Хейли Бибер не разрешает родителям общаться с ее сыном Джеком. По информации Daily Mail, жена певца Джастина Бибера в ссоре с членами семьи, и против их влияния на наследника.

Поклонники интересовались, почему в соцсетях нет фотографий актера Стивена Болдуина и Кении Болдуин с внуком. Инсайдер сообщил журналистам, что дочь Хейли выступает против их общения из-за ругательств на тему религии и политики.

«Отношения Хейли с семьей уже некоторое время разрушаются. Она была близка со своей мамой, но все ухудшилось, когда она забеременела, потому что она не хотела рассказывать об этом своей семье в течение нескольких месяцев», — высказался источник.

Жена музыканта поругалась с родителями, когда ее отец публично обратился к ее фанатам и попросил помолиться за нее и Джастина Бибера. Публика испугалась, а Хейли разозлилась и попросила папу больше не вмешиваться в ее жизнь. Актер тогда ответил дочери, что именно он познакомил ее с Джастином в 2009 году.

Напомним, что в одном из интервью модель уже говорила о родителях. Она признавалась, что отдалилась от них, но это ее не беспокоит, так как у нее есть своя семья. При этом она вспоминает о детстве с теплотой.

Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в кафе. Они ели пиццу и оставили чаевые.