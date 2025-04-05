«Попросила не влезать»: Волочкова надавила на дочь, чтобы она поговорила с новой женой отца

Волочкова заявила, что ее дочь попросила не влезать в свадьбу Елену Николаеву. Об этом сообщает The Voice.

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать журналистам о подготовке грядущей свадьбы ее дочери Ариадны. По словам балерины, она уже заказала торт, оплатила помещение и украшения на свадьбу. Утвержден и дресс-код — вечеринка пройдет в стиле «Гэтсби» в черно-золотых цветах.

Однако балерине не дает покоя новая возлюбленная отца Ариадны Елена Николаева, которая также периодически дает комментарии журналистам о свадьбе. Впрочем, по словам Волочковой, этот вопрос уже улажен.

«Больше никто мне со стороны отца моей дочери не докучает, поскольку Ариадна нашла в себе мудрость поговорить с этой Еленой, с женой моего бывшего мужа, как бы это смешно не звучало, и просто попросила ее не влезать в процесс очень личного характера», — рассказала она.

Волочкова заявила, что Николаева пообещала больше не комментировать грядущую свадьбу ее дочери.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова случайно раскрыла, что у жениха ее дочери нет своей квартиры.