Что скрывала дочь Анастасии Волочковой: балерина проговорилась о женихе 19-летней Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе 19-летней дочери Ариадны, с удовольствием делится подробностями предстоящего события, а также рассказывает о жизни жениха и невесты. В одном из интервью, экс-прима Большого театра случайно проговорилась, что дочь вместе с возлюбленным Никитой Григоряном живут на съемной квартире, хотя сама Ариадна ранее утверждала, что недвижимость принадлежит ее избраннику.

«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей», - сообщила Волочкова в беседе с aif.ru.

Кроме того, Анастасия призналась, что планирует подарить на свадьбу дочери 10 миллионов рублей. Она также призвала отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина не оставаться в стороне и внести свой вклад в благополучие наследницы.

На вопрос журналистов о профессии будущего зятя балерина ответить не смогла.

«Не знаю... Кажется, поет в каком-то католическом храме», - сказала Волочкова.

При этом ранее Ариадна утверждала, что Никита хорошо зарабатывает и имеет свою недвижимость в Москве. Кроме того, 19-летняя наследница Волочковой заверила, что продолжает работать исключительно для удовольствия, а не из нужды, так как ее избранник якобы является учредителем нескольких компаний. Также у молодого человека, по словам девушки, есть семейный бизнес в сфере строительства.

Ранее стали известны некоторые подробности о женихе Ариадны Волочковой – Никите Григоряне. Молодой человек старше девушки на четыре года, его отец уже много лет работает в такси. В семье есть старая машина марки Honda, на которой Никита иногда ездит.