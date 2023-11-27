«Попросила должность»: экс-любовник Собчак рассказал о помощи Пугачевой

До отъезда из России певица Алла Пугачева обладала большим влиянием и возможностями на родине. Об этом в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» заявил бывший возлюбленный телеведущей Ксении Собчак, бизнесмен Умар Джабраилов.

По словам бизнесмена, в прошлом артистка имела колоссальный авторитет в России, который позволял ей помогать не только родственникам, но и другим людям. Так, экс-любовник Собчак привел в пример бывшего зятя Примадонны Руслана Байсарова.

«Руслан Байсаров говорил мне, что Алла Борисовна привела его к Лужкову и попросила должность», - сказал Джабраилов.

Предприниматель уточнил, что об этом случае ему рассказал сам Байсаров. При этом он добавил, что зять был далеко не единственным человеком, которому удалось получить помощь от звезды.

Ранее олигархи с Рублевки заявили, что недовольны словами Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Уточняется, что именно из-за высказывания артистки бизнесмены больше не желают иметь с ней дел, хотя до этого с удовольствием приглашали ее на свои мероприятия.