Не желают видеть: олигархи с Рублевки недовольны словами Пугачевой о «холопах и рабах»
Олигархи с Рублевки заявили, что недовольны словами Пугачевой о «холопах и рабах».
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Сегодня двери олигархов Рублевки закрыты для певицы Аллы Пугачевой. Всему виной, говорят они, оскорбительные слова Примадонны о рабах и холопах в адрес россиян.
Как пояснил светская львица Алена Кравец, олигархи не ожидали, что Примадонна скажет такую фразу. Именно поэтому они больше не хотят иметь с ней дел, хотя раньше с удовольствием звали певицу на свои мероприятия. Ее присутствие поднимало статус события, но теперь все изменилось.
«Заявление Пугачевой о «холопах и рабах» многих огорчило и разочаровало», — сказала Кравец в интервью aif.ru.
Напомним, ранее Алла Пугачева обратилась к своим ненавистникам и объяснила, кого она назвала холопами и рабами.
Ранее Примадонна возглавила рейтинг артистов, которых стыдятся россияне.