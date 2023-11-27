Не желают видеть: олигархи с Рублевки недовольны словами Пугачевой о «холопах и рабах»

Сегодня двери олигархов Рублевки закрыты для певицы Аллы Пугачевой. Всему виной, говорят они, оскорбительные слова Примадонны о рабах и холопах в адрес россиян.

Как пояснил светская львица Алена Кравец, олигархи не ожидали, что Примадонна скажет такую фразу. Именно поэтому они больше не хотят иметь с ней дел, хотя раньше с удовольствием звали певицу на свои мероприятия. Ее присутствие поднимало статус события, но теперь все изменилось.

«Заявление Пугачевой о «холопах и рабах» многих огорчило и разочаровало», — сказала Кравец в интервью aif.ru.

Напомним, ранее Алла Пугачева обратилась к своим ненавистникам и объяснила, кого она назвала холопами и рабами.

Ранее Примадонна возглавила рейтинг артистов, которых стыдятся россияне.