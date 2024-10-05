«Попросил забрать посылку, а там 1500 роз»: 18-летний сын Ирины Дубцовой сделал роскошный подарок возлюбленной

18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем продолжает удивлять свою возлюбленную Антонину. Недавно молодой человек подарил девушке на 18-летие кольцо стоимостью более 1 млн рублей, а теперь преподнес ей 1500 роз по особому поводу. В личном блоге избранница звездного наследника поделилась кадрами с сюрпризом.

Дочь известного клипмейкера Павла Худякова учится в элитной старшей школе Harvard-Westlake в Лос-Анджелесе. В честь традиционного учебного праздника Артем Черницын устроил Тоне романтический сюрприз, подарив ей 1500 роз.

«Когда русский размах встречается с американской традицией. Спасибо моему Артему за такое нестандартное приглашение на homecoming, hoco (ежегодное вечернее мероприятие во всех учебных заведениях Америки, посвященное финальной игре сезона). P.S. Тема меня попросил из багажника посылку забрать, а там 1500 роз», — написала девушка.

Тоня Худякова также опубликовала в соцсети видео, на котором показала свою реакцию на неожиданный подарок от возлюбленного.

Пользователи Сети отмечают, что Артем Черницын и Тоня Худякова не только не скрывают своих чувств на фото в соцсетях, но и демонстрируют роскошный образ жизни. Пара много путешествует и ни в чем себе не отказывает. Молодые люди уже посетили Дубай, Майами, Нью-Йорк, Сен-Тропе, а также снимались на фоне известного отеля Burj Al Arab Jumeirah и в ресторане Dior. Недавно сын певицы сделал дорогостоящий подарок и самому себе — он приобрел кроссовер BMW X4 M Competition. Эту модель не так просто найти, а ее цена составляет около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Дубцова высказалась о дорогостоящих покупках 18-летнего сына.