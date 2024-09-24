«Не заставили меня воспитать ребенка мажором»: Ирина Дубцова о дорогостоящих покупках 18-летнего сына

Певица Ирина Дубцова впервые прокомментировала многомиллионные траты своего 18-летнего сына Артема Черницына. Недавно юноша стал обладателем черного кроссовера BMW X4 M Competition стоимостью 20 миллионов рублей, а также подарил возлюбленной кольцо за 1,3 миллиона рублей.

«Были разные времена в моей жизни, но те моменты, когда меня родители баловали, они меня не испортили. Не заставили меня воспитать своего ребенка мажором», - заявила Ирина Telegram-каналу «Звездач».

Артистка не стала скрывать, что сын сейчас не работает, так как получает образование. При этом о его доходах говорить не стала. Она также добавила, что автомобиль не стоит 20 миллионов рублей, как об этом сообщили в СМИ.

Дубцова также рассказала, что у Артема еще нет водительских прав, он только собирается их получить. Певица отметила, что изначально Артем хотел спортивную машину, но после долгих споров они сошлись на том, что это опасно, поэтому первый автомобиль будет «хотя бы паркетничек».

Говоря о дорогостоящем кольце для 17-летней Тони Худяковой, Ирина заверила, что украшение не помолвочное.

«Я с удовольствием буду свекровью и бабушкой… Любовь у детей», - заключила Ирина.

Ранее Ирина Дубцова рассказала о пополнении в семье. Артистка показала в своем блоге нового питомца.