«Попросил сделать капельницу»: Агутин пожаловался на проблемы со здоровьем

Недавно знаменитый российский певец Леонид Агутин раскрыл всю правду о себе: он ответил, что привело его в шоу-бизнес, а также поделился проблемами со здоровьем. Новое интервью с артистом вышло на YouTube-канале Stradivaly.

Исполнитель хита «На сиреневой луне» признался, что до съемки видео ему предстояли путешествие на самолете и репетиция. Выезжать надо было в пять утра. Агутин встал уже с плохим самочувствием, а потом еще и вылет задержали на два часа.

«Приехал в аэропорт больной совершенно. Потом сели в самолет. Прилетели сюда, я попросил мне сделать капельницу с разными полезными штуками. Реанимировали меня», – поделился певец.

Когда речь зашла о профессии, 55-летний артист намекнул, что пришел в шоу-бизнес ради денег. Когда его спросили, отказывается ли он от какой-нибудь халтуры или легко соглашается выступить на корпоративах и свадьбах, Агутин ответил, что любит все.

«Я честный в своем творчестве, творческий человек, музыкальный, совестливый. Но алчный», – добавил он.

Ранее мы писали, что пластический хирург Тимур Хайдаров связался с адвокатом Филиппа Киркорова после жалоб звездных клиентов на операции.