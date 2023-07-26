Хирург Тимур Хайдаров заключил договор с адвокатом Киркорова после жалоб звезд на операции

Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился к адвокату своего пациента, певца Филиппа Киркорова – Александру Добровинскому. Он подтвердил, что встречался со звездным хирургом и будет защищать его интересы.

Подробности узнал сайт kp.ru.

По словам Добровинского, встреча с Хайдаровым и его женой состоялась 25 июля.

«Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело под условным названием «Сиськин бунт», - сказал адвокат и пообещал информировать о дальнейших событиях.

На днях певица Слава пожаловалась на операцию на груди, сделанную у Хайдарова. Артистка показала видео со шрамами. Слава переделывала грудь у другого специалиста. Хайдаров в ответ заявил, что исполнительница не выполняла рекомендации после операции. Врача защитили Киркоров, продюсер Яна Рудковская и другие звезды.

Позже певица Любовь Успенская также рассказала, что в клинике Хайдарова ей сделали операцию на ягодицах, результат которой потом пришлось переделывать в другом месте.

На обвинения артисток Хайдаров заявил, что те вымогали у него крупную сумму. Певицы написали жалобы в различные инстанции.