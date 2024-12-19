«Попросил пожить в моей квартире»: как Татьяна Овсиенко увела мужа Аллегровой

Певица Татьяна Овсиенко рассказала об отношениях с музыкантом Владимиром Дубовицким. Долгое время ее обвиняли в том, что она разрушила брак продюсера с Ириной Аллегровой. Однако артистка эту информацию опровергла.

По словам Овсиенко, они с Владимиром просто были друзьями. А когда начали сближаться, его союз с Аллегровой уже трещал по швам.

«В один прекрасный вечер звонит Владимир Григорьевич, говорит, что зайдет на минутку. Когда пришел, сказал, что у них с Ириной нелады, попросил пожить в моей квартире, зная, что мы с группой уезжаем на гастроли на несколько месяцев. Я согласилась», - сообщила Татьяна на телеканале «Беларусь 1».

Певица отметила, что предложение ей музыкант сделал после того, как она вернулась из тура. Он пригласил ее и всю команду в ресторан и там организовал помолвку. Сначала Овсиенко посчитала это за шутку, но продюсер оказался серьезен.

Напомним, что Татьяна и Владимир были вместе до 2007 года. Общих детей в браке у них не родилось.

Ранее соседи Татьяны Овсиенко высказались о слухах об алкоголизме певицы.