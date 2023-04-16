Дети впервые смогли навестить Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. На протяжении всего лечения врачи допускали к посещению только жену фигуриста Оксану Домнину, но на днях в палату пришли дети.

12-летняя дочь Анастасия и 7-летний сын Илья смогли впервые навестить отца в реанимации. Вероятно, детская любовь сможет улучшить состояние спортсмена.

Напомним, что Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января. Врачи диагностировали пневмонию в тяжелой форме. В ходе лечения фигурист был введен в кому, поддерживал жизнь при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Заражение крови и гангрена привели к ампутации обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.

Ранее мы писали, что Роман Костомаров готовится к протезированию.