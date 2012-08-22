«Попросил не задавать никаких вопросов»: Александр Стриженов тяжело переживает смерть сестры Елены

14 мая погибла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина-Крылатова. Брат артистки Александр Стриженов тяжело переживает смерть сестры и отказывается говорить о случившемся с кем-то, кроме родных. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявил близкий друг семьи Василий Куприянов.

Новость о гибели Елены Земляникиной-Крылатовой стала настоящим потрясением для ее близких. Дочь актрисы Полина заявила, что потеряла смысл жизни после ухода матери: «Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя».

Также тяжело переживает трагедию брат знаменитости Александр Стриженов. Актер попросил избавить его от лишних вопросов и согласился говорить о случившемся только с семьей. В трудны период артиста поддерживает жена Екатерина Стриженова.

«Когда Саша разместил всю эту информацию, он попросил не задавать ему никаких вопросов. Это потом все выяснится», — рассказал Василий Куприянов.

Напомним, Елена Земляникина-Крылатова погибла в результате ДТП 14 мая: ее сбил мотоциклист на пешеходном переходе. Артистке было 66 лет. По факту наезда со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что суд вынес решение о мере пресечения в отношении мотоциклиста, сбившего насмерть Елену Земляникину-Крылатову.