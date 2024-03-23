Барабанщик группы «Пикник» спас людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Барабанщик рок-группы «Пикник» Ильгиз Юнусов не стал эвакуироваться из «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Музыкант до последнего спасал людей. Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Сообщается, что Ильгиз Юнусов помогал зрителям выбраться из загоревшегося концертного зала, пока дым не распространился по всему помещению.

Что касается остальных участников группы «Пикник», то после начала стрельбы они не сразу поняли, что происходит. Музыканты подемали, что произошли технические неполадки с электричеством. Однако, когда выяснилось, что это вооруженное нападение, артисты забаррикадировались в гримерной комнате, после чего их вывели из зала и помогли уехать из «Крокус Сити Холла».

23 марта участники группы «Пикник» опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» официальное обращение, в котором выразили соболезнования родным и близким жертв теракта. «Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — написали музыканты.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Однако перед началом выступления в здание ворвались несколько вооруженных человек. Они открыли стрельбу и подожгли здание. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что стала известна судьба пропавшего при теракте в «Крокус Сити Холле» участника группы «Пикник». Музыкант вышел на связь и рассказал, что смог спастись через подвал.