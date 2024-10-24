Поправлял волосы и спрашивал, не устала ли она: SHAMAN перестал скрывать возлюбленную
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Новой возлюбленной артиста SHAMAN назвали российскую певицу Асият Сайгидову, известную под псевдонимом Соя. Вместе они играют в опере «Князь Владимир».
О новом романе исполнителя сообщил StarHit.
Журналисты издания побывали за кулисами во время репетиции и увидели, что певец поправлял Асият волосы, шептал что-то на ухо, а также спрашивал, не устала ли она. Музыкант убегал от вопросов прессы, а Сайгидова заявила, что знакома с певцом «тысячу лет».
На «Новой волне» в Сочи SHAMAN появился в компании певицы. Журналисты заметили, что певец вел себя не по-дружески, целуя ее в плечо.
Недавно музыкант развелся со второй женой. Ярослав заявлял, что высокий уровень занятости не оставил им времени на нормальную личную жизнь.
Ранее SHAMAN назвал своего главного конкурента на сцене.