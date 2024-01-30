«Поправку можно внести»: оскорбивших РФ артистов призвали не пускать в дружественные страны

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в разговоре с NEWS.ru, что оскорбивших Россию звезд не надо пускать в дружественные страны. Он хочет, чтобы таким звездам запрещали въезд, как это сделали власти ОАЭ с рэпером Моргенштерном* (Признан иноагентом на территории РФ).

Бородин считает, что в ОАЭ правильно сделали, что запретили рэп-исполнителю въезжать на территорию страны. Теперь хорошо бы сделать списки с другими артистами для дружественных стран.

«Передать им список этих людей. Или не пускать их в Россию лет 50. Да, Конституция не позволяет, но поправку можно внести», – заявил Виталий Бородин.

Кроме того, он отметил, что таких людей нельзя назвать героями, особенно «этих голых или «Би-2».

Напомним, что в конце января группа «Би-2» выступила с концертом на Пхукете. После завершения мероприятия артистов задержали. Музыканты рассказали, что им пришлось заплатить штраф за неправильно оформленные документы. Но по их словам, концерты в курортной стране проходили официально. Они якобы даже сотрудничали с местными организаторами.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что группа «Би-2» не должна «дружить против своей страны». Он поделился своим мнением по поводу ситуации с коллективом в Таиланде.

*(Признан иноагентом на территории РФ)