Дружить против своей страны — неправильно: Иосиф Пригожин высказался о ситуации с «Би-2»

Группу «Би-2» арестовали в Таиланде из-за отсутствия лицензии на работу. При этом музыканты не захотели встречаться с российским консулом. Ситуацию, в которой оказался коллектив, прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что плохо относится к людям, которые неуважительно относятся к стране, в которой работали долгое время и получили любовь слушателей. Благодаря открытости мира, говорит продюсер, творчество музыкантов востребовано и в других странах, где проживают россияне.

«Но популярность они снискали исключительно в нашей стране. Поэтому дружить с кем-то против нашей страны — это неправильно, я с этим несогласен», — цитирует продюсера «Говорит Москва».

Продюсер добавил: наша страна не запрещает россиянам передвигаться. Он уверен, что мы должны иметь установки в голове, что дружить против своей страны — нехорошо. Это, по его словам, неправильно.

Напомним, проблемы у коллектива возникли после концерта в клубе Illuzion Phuket на тайском Пхукете. Они выступили без разрешения на работу. После этого участники группы были арестованы, каждого из них оштрафовали на 95 долларов. Затем появилась информация, что музыкантов могут депортировать в Израиль, но они опровергли это сообщение.