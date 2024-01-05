Поправившаяся за праздники певица Бьянка сорвалась на худеющих подписчиков, об этом сообщает StarHit.

В соцсетях певица решила высказаться о некоторых своих подписчиках, которые едят и не поправляются. Она записала видеообращение, в котором подчеркнула, что не понимает, как возможно есть и не толстеть.

«Все едят три раза в день. Картофан, потом у них идет болоньезе, потом салатик, потом борщиком еще надо заесть. Как все это съедая, вы придерживаетесь такой формы? Причем люди, которым уже за 30 лет. Для меня это неприлично перед теми, кто ест по чуть-чуть. Гены? Это ваши такие гены? Это несправедливо!» — заявила она.

Бьянка объяснила, что сама питается по пять раз в день, однако количество еды при этом минимальное. Она рассказала, что не может себе позволить вредную или жирную пищу. При этом сделать исключение в виде одного ломтика колбасы в день певица все же может.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка рассказала о трудностях похудения.