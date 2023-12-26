Бьянка рассказала о трудностях похудения: «Очень люблю хачапури, картошечку фри»

Недавно певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) призналась, что набрала 30 килограммов из-за серьезного гормонального сбоя. Но артистке удалось похудеть, и она поделилась своим секретом борьбы с лишним весом на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица избавилась летом от 12 килограммов. Подписчики посчитали, что Бьянка очень быстро похудела, как будто по мгновению волшебной палочки.

Артистка поспешила возразить: похудение ей далось не так просто. Каждую неделю она ходила в бассейн, на спорт и занималась ЛФК. Звезде было непросто соблюдать дисциплину, и лишний вес ушел не за один день. До сих пор она позволяет себе нарушать диету.

«Тяжело соблюдать дисциплину, не есть… Потому что я очень люблю хачапури, картошечку фри… У меня был сбой гормонов очень жесткий, я очень много ела, а сейчас я перестала это делать, вот и все», — заверила певица.

Бьянка добавила, что похудение дается непросто, но если захотеть, все получится.

Ранее Инстасамка раскрыла свой секрет похудения на 20 кг. Подробности читайте в этой статье.