«Поползу-ка я обратно»: Яна Поплавская об уехавшем в Латвию Артуре Смольянинове*

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) никому не нужен на Западе, там другой менталитет. Такое мнение выразила актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

«Нет языка, нет очень многих вещей, которые даются человеку при рождении. Менталитет другой, да все другое», — объяснила звезда фильма «Про Красную Шапочку» в беседе с aif.ru.

По мнению Поплавской, сам Смольянинов* это прекрасно понимает, поэтому недавно закрыл все долги в России.

«Человек по сути предает себя. И, конечно, когда он загнан в угол, он думает: „А вдруг все-таки есть у меня возможность вернуться? Поползу-ка я обратно“», — добавила актриса.

Напомним, общая задолженность звезды «9 роты» превысила 275 тысяч рублей, включая неоплаченные штрафы ГАИ. Артура Смольянинова* было открыто 44 исполнительных производства, часть из них уже закрыты.

Ранее сообщалось, что арестованное в России имущество актера продадут для погашения долгов.

