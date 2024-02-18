Пополнение в семье: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили радостную новость

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова поделились радостной новостью — они станут дедушкой и бабушкой. Об этом сообщается в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Недавно сын артистов Василий Рыбин отпраздновал 25-летие. По этому поводу молодой человек устроил торжество в кругу близких, на котором стало известно о том, что скоро в семье будет пополнение — возлюбленная Василия Валерия беременна.

На семейном вечере сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой обнимал возлюбленную, бережно поддерживая рукой ее заметно округлившийся живот.

Интересно, что Василий закрутил роман с Валерией меньше года назад. А до этого он развелся с подругой детства Дарьей, с которой до брака состоял в отношениях девять лет.

«Сказки не получилось. Видимо, детская любовь не всегда перерастает во взрослую», — отметила Наталья Сенчукова.

Виктор Рыбин уверен, что он правильно воспитал сына и тот сам обеспечит семью.

«У него музыкальная школа, он прилично зарабатывает и учится в аспирантуре в Институте культуры», — рассказал певец.

Отметим, что, в отличие от Натальи Сенчуковой, для Виктора Рыбина статус дедушки не в новинку. У артиста уже есть трехлетний внук Рома от старшей дочери Маши.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова рассказала о статусе бабушки.