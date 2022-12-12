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14:08, 12 декабря 2022
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Поплывшую и обрюзгшую Ольгу Бузову приняли за другую женщину

Поплывшую и обрюзгшую Ольгу Бузову приняли за другую женщину

Певица Ольга Бузова на фото в социальных сетях выглядит идеальной и ухоженной, а в реальной жизни и на снимках папарацци похожа на другую женщину – с морщинками и признаками птоза. Блогер Антон Суворкин обратил внимание на то, что исполнительница «поплыла, обрюзгла, обвисла».

Бузова напомнила ему балерину Анастасию Волочкову. «Я думаю, человек пьет», - сделал вывод он.

Суворкин считает, что Бузова устала и поющей телеведущей надо заняться здоровьем.

«Да, я понимаю, ты молотишь деньги,… но возьми ты, неделю-вторую отпуска», — посоветовал он артистке.

Ранее появилось предположение, что у Бузовой начинается болезнь – какая именно, не говорилось.

Источник фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
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