Поплывшую и обрюзгшую Ольгу Бузову приняли за другую женщину

Певица Ольга Бузова на фото в социальных сетях выглядит идеальной и ухоженной, а в реальной жизни и на снимках папарацци похожа на другую женщину – с морщинками и признаками птоза. Блогер Антон Суворкин обратил внимание на то, что исполнительница «поплыла, обрюзгла, обвисла».

Бузова напомнила ему балерину Анастасию Волочкову. «Я думаю, человек пьет», - сделал вывод он.

Суворкин считает, что Бузова устала и поющей телеведущей надо заняться здоровьем.

«Да, я понимаю, ты молотишь деньги,… но возьми ты, неделю-вторую отпуска», — посоветовал он артистке.

Ранее появилось предположение, что у Бузовой начинается болезнь – какая именно, не говорилось.